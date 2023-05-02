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Куроптев Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куроптев
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7687. КУРОПТЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 16 л., Кемск. у., Тунгудск. в., д. Машетеро. Карельск. Облсуд. Ст. ст. 58, 64 и 220, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 23 июня 923.

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