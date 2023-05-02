Краснослободцев Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснослободцев Андрей Григорьевич

Краснослободцев Андрей Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Краснослободцев
Имя
Андрей
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6994. КРАСНОСЛОБОДЦЕВ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 29 л., Керенск. у., Коповск. в. и с., Н. С. 2 уч. Керенск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 9 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 31 дек. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.