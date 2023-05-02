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Хамхоев Абубакар Газотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хамхоев
Имя
Абубакар
Отчество
Газотович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 315
Источник
Скан
Оригинальная запись
10918. ХАМХОЕВ АБУБАКАР ГАЗОТОВИЧ, 17 л., Ингушск. обл., Назрановск. р., с. Яндырки. Ингушск. Облсуд. Ст. 142, лиш. св. 5 л. 4 м. П. в. з. с. 30/ІѴ—26.

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