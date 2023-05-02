Киселева Варвара
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Киселева
- Имя
- Варвара
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5948. КИСЕЛЕВА ВАРВАРА, 47 л., Тетюшск. к., Пролей-Кашинск. в и с. Н. С. 1 уч. Тетюшск. к., Ст. 180, лиш. св. 1 г. 3 м., Исп. 25 апр. 923.
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