Войтюк Никифор Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Войтюк
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45817. ВОЙТЮКЪ, НИКИФОРЪ РОМАНОВЪ. К. Влад.-Волын. у., Хоровск. в., с. Крухиничей, 42 л.; — Добав. М. С. Влад.-Волын. окр., 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Мая 905.
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