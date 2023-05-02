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Войтюк Никифор Романов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войтюк
Имя
Никифор
Отчество
Романов
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
45817. ВОЙТЮКЪ, НИКИФОРЪ РОМАНОВЪ. К. Влад.-Волын. у., Хоровск. в., с. Крухиничей, 42 л.; — Добав. М. С. Влад.-Волын. окр., 172 М. (укрыв.), тюр. 1½ м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Мая 905.

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