Андроников Антон Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андроников
- Имя
- Антон
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44887. АНДРОНИКОВЪ, АНТОНЪ АЛЕксандровъ. Мщ. г. Кишинева, 14 л.; — М, С. 3 уч. г. Кишинева, 11 и 169 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 28 Мая 905.
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