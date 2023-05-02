Бродасюк Павел Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бродасюк
- Имя
- Павел
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 44
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130332. БРОДАСЮКЪ, ПАВЕЛЪ Ивановъ. К. Холмск. у., гм. Турка, с. Бердыще, 31 г.; — Луцк. О. С. 10 Сент. 909, 3 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Окт. 909. | 906 68621 169 М.
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