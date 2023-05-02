Краевский Фридрих-Христиан Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Краевский
- Имя
- Фридрих-Христиан
- Отчество
- Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 07 январь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 181
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95377. кРАЕВСКІЙ, ФРИДРИХЪ-ХРИстіанъ Георгіевъ, 29 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Брезинск. у., гм. Голкавская, д. Іорданово, рд. въ Везенберг. у.; — Новгород. О. С., 14 Окт. 910, 152 и 1654¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 7 Янв. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 7052, котор. пост. по слож. съ нак. по приг. Новгород. О. С. отъ 2 Дек. 910 г. (арест. отд. 9 л.). | 907 65994 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 36586. | 900 26990 169 М. | 96 36133 170¹ М.
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