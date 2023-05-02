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Метелев Петр Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Метелев
Имя
Петр
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
18 май 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
26593. МЕТЕЛЕВ, ПЕТР ТРОФИМОВИЧ, 27 л. Гр. Советск. у., Васильковск. в., с. Комбата; — Р. Т. г. Вятки. Дезерт., лиш. св. 1 г. Исп. 18 мая 920.

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