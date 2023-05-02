Мамонов Михаил Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамонов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8695. МАМОНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 56 л., Костромск. у., Шишкинск. в д. Пчелкина. Н. С. 6 уч. Костромск. у. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 28 июля 923.
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