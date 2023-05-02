Прокофьев Николай Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Прокофьев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7989. ПРОКОФЬЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 20 л., Ярославск. у., Давыдковск. в. и с. – Ярославск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 3 июля 923.
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