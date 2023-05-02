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Комлева Елизавета Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комлева
Имя
Елизавета
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
06 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 106
Источник
Скан
Оригинальная запись
15956. КОМЛЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, 20 л. Гр. Мологск. у., Копорьевск. в., д. Березово; — Н. С. 3 отд. г. Петрограда. Производ. абортов, лиш. св. 7 м., с зач. 2 м. и 9 д. пр. з. Исп. 6 февр. 920.

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