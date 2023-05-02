Комлева Елизавета Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Комлева
- Имя
- Елизавета
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 06 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 106
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15956. КОМЛЕВА, ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА, 20 л. Гр. Мологск. у., Копорьевск. в., д. Березово; — Н. С. 3 отд. г. Петрограда. Производ. абортов, лиш. св. 7 м., с зач. 2 м. и 9 д. пр. з. Исп. 6 февр. 920.
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