Свистунов Алексей Карпович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Свистунов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Карпович
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 249
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8818. СВИСТУНОВ АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ, 22 л., Бельск. у., Сопотск. в., д. Лазаревой. Н. С. 7 уч. Бельск. у. Ст. ст. 140-б и 180 п. «в», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 окт. 923.
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