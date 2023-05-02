Богословский Егор Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богословский
- Имя
- Егор
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 29
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37784. БОГОСЛОВСКІЙ, ЕГОРЪ ВАСИЛЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Дмитрова, 25 л., рд. въ с. Ивановскомъ, Рогачевск. в., Дмитров. у.; — У. Чл. О. С., по Рузск. у. (въ 3 р.), 170¹ М., тюр. 4 м. Исп. 16 Окт. 904. | 903 93905 169 М. | 902 83407 1655 У.
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