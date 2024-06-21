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Попнин Алексей Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попнин
Имя
Алексей
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
14 июль 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
106704. ПОПНИНЪ, АЛЕКСѢЙ НИКОЛАЕВЪ. К. Мышкииск. у., Плосковск. в., д. Золотухина, 22 л.; — Кашмск. О. С., 134, 135, 1 ч. 222 и 1 ч. 225 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 14 Іюля 909. 20 Дек. 907 г. Кашин. О. С., 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Окт. 907 г. и приг., напеч. въ 906 г. № 13759—тюр. 1 г. и 3 м. 905 42329 169 М.

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