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Зубковский Иван Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зубковский
Имя
Иван
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
Источник
Скан
Оригинальная запись
5030. ЗУБКОВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л., Г. Омска. Ст. ст. 109, 113, 142, 149 ч. 2, 176, 180 п. «б», лиш. св. 10 л. Исп. 4 сентября 923.

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