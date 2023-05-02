Зубковский Иван Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зубковский
- Имя
- Иван
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 04 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5030. ЗУБКОВСКИЙ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, 23 л., Г. Омска. Ст. ст. 109, 113, 142, 149 ч. 2, 176, 180 п. «б», лиш. св. 10 л. Исп. 4 сентября 923.
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