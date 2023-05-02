Дремучкин Александр Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дремучкин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 15 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4084. ДРЕМУЧКИН АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, 33 л., Касимовск. у., Китовск. в. и с. Н. С. 1 уч. Касимовск. у. Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 15 февр. 923.
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