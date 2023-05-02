Халявин Никифор Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Халявин
- Имя
- Никифор
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 270
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29996. ХАЛЯВИН, НИКИФОР ДМИТРИЕВИЧ, 26 л. Гр. Елабужск. у., Варзиятчинск. в., д. Мочалина; — Н. С. 5 уч. Елабужск. у. Убийство, лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. до 5 л. Исп. 22 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.