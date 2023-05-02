Дитрихс Петр-Карл Юрьев-Георгиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дитрихс
- Имя
- Петр-Карл
- Отчество
- Юрьев-Георгиев
- Дата исполнения приговора
- 23 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37904. ДИТРИХСЪ, ПЕТРЪ-КАРЛЪ ЮРЬевъ-Георгіевъ. Лиш. ос. пр. изъ служ. окл. г. Риги. 56 л., рд. Рижск. у., въ Олайск. в., — Рижск. О. С., 114, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 23 Дек. 908. | 903 2314 1655 У. | 93 89970 1642 У. | 99 33655 170 М. | 92 11486 170 М. | 98 42689 169 М. | 90 79136 174 М.
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