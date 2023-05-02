Алихан-Оглы Мамай-Хан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алихан-Оглы
- Имя
- Мамай-Хан
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129431. АЛИХАНЪ-ОГЛЫ, МАМАЙ-Ханъ. Уздень Андійск. окр., Гумбетовскаго уч., с. Ашали, 28 л.; — Краснояр. О. С. 10 Сент. 909, 134, 135, 149, 13 и 1642 У., арест. отд. 3 г. Исп. 2 Окт. 909.
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