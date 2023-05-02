Бздюлев Николай Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бздюлев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130039. бЗДЮлЕВЪ, НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Вятск. у, Пасѣговск. в., д. Ситниковской, 18 л., рд. въ г. Вяткѣ; — Г. С. Воткинск. зап. Сарапульск. у. 6 Окт. 909, 109 и 6 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 1 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.