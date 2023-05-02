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Гудин Рухдя Нухимова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гудин
Имя
Рухдя
Отчество
Нухимова
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 74
Источник
Скан
Оригинальная запись
46328. ГУДИНЪ, РУХДЯ НУХИМОВА. Мщ. с. Зарудья, Оратовск. в., Липовецк. у., 36 л.; — Липовецк. у., М. С., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 18 Іюня 905.

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