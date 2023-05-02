Устинов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Николай Михайлович

Устинов Николай Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Устинов
Имя
Николай
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
Источник
Скан
Оригинальная запись
12373. УСТИНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 20 л., г. Тамбова. В. Т. Московск, окр. при 17 стр. див. Ст. ст. 180, 205, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28/ІѴ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close