Тимишев Кита
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимишев
- Имя
- Кита
- Дата исполнения приговора
- 07 декабрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 459
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154885. ТИМИШЕВЪ, КИТА. Податн. с., жит. с. Старыхъ-Атагъ, Грознен. окр., 27 л.; — Владикавказ. О. С. 17 Сент. 909, 134, 135, 152, 556 и 1 ч. 567 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Дек. 907 г. (1 ч. 856 и 867 У. — каторж. раб. 6 л.), каторж. раб. 6 л. Исп. 7 Дек. 909.
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