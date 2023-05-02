Янович Казимир Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янович
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 10 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 548
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34780. ЯНОВИЧЪ, КАЗИМІРЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Диснен. у., Друйск. в., д. Трибухъ, 39 л.;— З. Н. 1 уч. Новоалександров. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Янв. 909. | 24 Апр. 904 г. Вилен. О. С.—тюр. 1 г. | 903 67636 170 М. | 96 14776 170¹ М. | 903 53599 170 М. | 89 67267 169 М. | 900 56051 170¹ М. | 88 67103 170¹ М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.