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Кузьминский Василий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузьминский
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
16 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 211
Источник
Скан
Оригинальная запись
7450. КУЗЬМИНСКИЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 46 л., Тотемск. у., Мосеевск. в., д. Горки. Вологодск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. Исп. 16 июля 923.

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