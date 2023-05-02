Кощаков Михаил Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кощаков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 01 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6904. КОЩАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л., Мышкинск. у., Оносовск. в., д. Карпово, В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 4 г., Исп. 1 сент. 923.
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