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Кощаков Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кощаков
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
01 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6904. КОЩАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 32 л., Мышкинск. у., Оносовск. в., д. Карпово, В. Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сообщ., Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 4 г., Исп. 1 сент. 923.

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