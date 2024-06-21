Черепагин Степан Петтров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Черепагин
- Имя
- Степан
- Отчество
- Петтров
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141137. ЧЕРЕПАГИНЪ, СТЕПАНЪ ПЕТТРОВЪ. К. Грязовецк. у., Гаврильцевск. в., д. Брагиной, 17 л.; — СПБ. Ст. М. С. 20 уч. 3 Авг. 909, 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 19 Авг. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.