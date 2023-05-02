Бохан Игнатий Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бохан
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 07 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130289. БОХАНЪ, ИГНАТІЙ ДАНИЛОВЪ. Мщ. г. Нѣжина, 33 л.; — Нѣжин. О. С. 7 Сент. 909, 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 7 Окт. 909. | 907 10630 170¹ М. | 9 Янв. 901 г. Варшав. Воен. О. С., 1642 У. и Воин. У., арест. отд. 4 г.
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