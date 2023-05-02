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Бохан Игнатий Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бохан
Имя
Игнатий
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
07 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
130289. БОХАНЪ, ИГНАТІЙ ДАНИЛОВЪ. Мщ. г. Нѣжина, 33 л.; — Нѣжин. О. С. 7 Сент. 909, 134, 135, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 7 Окт. 909. | 907 10630 170¹ М. | 9 Янв. 901 г. Варшав. Воен. О. С., 1642 У. и Воин. У., арест. отд. 4 г.

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