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Соловьева Мария Петровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Соловьева
Имя
Мария
Отчество
Петровна
Дата исполнения приговора
10 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 329
Источник
Скан
Оригинальная запись
12159. Соловьева Мария Петровна, 32 л., Тверск. г., б. Зубцовск. у., Столнинск. в., д. Подол. Ленинградск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 10 июня 926.

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