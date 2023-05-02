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Уткин Александр Парлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уткин
Имя
Александр
Отчество
Парлов
Дата исполнения приговора
20 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 479
Источник
Скан
Оригинальная запись
154898. УТКИНЪ, АЛЕКСАНДРЪ ПАРловъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Угличск. у., Большесельск. в., д. Мѣтина, 35 л.; — СПБ. О. С., 114, 152, 9 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 22076, арест. отд. 1 г. Исп. 20 Мая 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 154897.

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