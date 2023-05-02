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Корнильев Герасим Корнильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнильев
Имя
Герасим
Отчество
Корнильевич
Дата исполнения приговора
03 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6557. КОРНИЛЬЕВ ГЕРАСИМ КОРНИЛЬЕВИЧ, 24 л., Опочецк. у., Воронецк. в., д. Боруны, Н. С. 16 уч. б. г. Петрограда, Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 3 июля 923.

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