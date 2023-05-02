Фрейберг Амалия Петровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фрейберг
- Имя
- Амалия
- Отчество
- Петровна
- Дата исполнения приговора
- 26 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12741. ФРЕЙБЕРГ АМАЛИЯ ПЕТРОВНА, 42 л., Рд. в г. Риге. Н. С. 8 отд. г. Ленинграда. Ст. 2 ч. 146, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 26/ХІ—24.
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