Аникеев Семен Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аникеев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 06 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129534. аникѣевъ, Семенъ кирилловъ. К. Данков. у., Одоевск. в., с. Барятина, 29 л.; — Данков. У. С. 20 Іюля 909, 169 и 171 М, тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.