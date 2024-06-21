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Аникеев Семен Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Аникеев
Имя
Семен
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
06 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 15
Источник
Скан
Оригинальная запись
129534. аникѣевъ, Семенъ кирилловъ. К. Данков. у., Одоевск. в., с. Барятина, 29 л.; — Данков. У. С. 20 Іюля 909, 169 и 171 М, тюр. 1½ м. Исп. 6 Окт. 909.

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