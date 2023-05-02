Ярымов Алексей Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ярымов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 689
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29413. ЯРЫМОВЪ, Алексѣй Петровъ. Отст. ряд. (поденщ.), 60 л.; род. Бронницк. у., Быковск. в., въ д. Вялкахъ, прип. къ общ. мѣщ. г. Харькова; приг. М. С. Рогож. уч. г. Москвы, по 49 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ. Исп. 29 Окт. 1886 г.
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