Кубарев Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кубарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 103671. КУБАРЕВЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ Сс.-посел. Нижнеудин. у., Тулуковск. в. и с., 53 л.. рд-Серпухов, у., Васильевск, в., въ д. Костиной; — Красноярск. О. С., 60 и 2 ч. 73 Уг. У., по сов. съ приг. сего С. отъ 15 Янв. 909 г. (103 Уг. У.—арестъ 4 м.), тюр. 4 м. Исп. 14 Февр. 909. 88 г. Москов. О. С., 1647 У.—ссыл. на посел.
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