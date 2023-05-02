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Науменко Семен Сидоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Науменко
Имя
Семен
Отчество
Сидоров
Дата исполнения приговора
15 июнь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
67310. НАУМЕНКО, СЕМЕНЪ СИДОРОВЪ. К. Донецк. у., в. и сл. Титовки, 24 л.;— Новочеркасск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 907. 904 25297 170 М. | 901 36492 170 М.  

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