Науменко Семен Сидоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Науменко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Сидоров
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67310. НАУМЕНКО, СЕМЕНЪ СИДОРОВЪ. К. Донецк. у., в. и сл. Титовки, 24 л.;— Новочеркасск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 15 Іюня 907. 904 25297 170 М. | 901 36492 170 М.
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