Кириллов Александр Кириллов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кириллов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Кириллов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 171
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133727. КИРИЛЛОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Кирилловъ. К. Гдовск. у., Старопольск. в., д. Заклинья, 48 л., рд. въ г. Нарвѣ; — СПБ. О. С. 2 Сент. 909, 169, 170¹ и 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909.
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