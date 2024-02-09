Мойсейчик Даниил Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мойсейчик
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 08 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 67095. МОЙСЕЙЧИКЪ, ДАНІИЛЪ ОСИПОВЪ. К. Слоним. у., Коссовск. в., с. Гощева, 30 л.; - Слонимск. У. С., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 8 Авг. 907.
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