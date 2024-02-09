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Мойсейчик Даниил Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мойсейчик
Имя
Даниил
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
08 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 161
Источник
Скан
Оригинальная запись
67095. МОЙСЕЙЧИКЪ, ДАНІИЛЪ ОСИПОВЪ. К. Слоним. у., Коссовск. в., с. Гощева, 30 л.; - Слонимск. У. С., 172 М. (укрыв.), тюр. 3 м. Исп. 8 Авг. 907. 

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