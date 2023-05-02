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Дамаев Абдрахман Юсупович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дамаев
Имя
Абдрахман
Отчество
Юсупович
Дата исполнения приговора
01 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
2404. ДАМАЕВ АБДРАХМАН ЮСУПОВИЧ, 39 л., Петровск. у., д. Яковлевки. Н. С. 8 уч. Петровск. у. Ст. ст. 105, 113, пор. пр. 3 г. Срок вступл. приг. в закон. силу не указ., осужд. 1/ѴІ—23. 

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