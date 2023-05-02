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Кузнецов Марк Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Марк
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
28 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
66141. КУЗНЕЦОВЪ, МАРКЪ АНТОНОВЪ. К. Ахтырск. у., Краснопольск. в., с. Успенскаго, 28 л.; — З. Н. 3 уч. Ахтырск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Іюля 907.

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