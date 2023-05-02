Кузнецов Марк Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Марк
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66141. КУЗНЕЦОВЪ, МАРКЪ АНТОНОВЪ. К. Ахтырск. у., Краснопольск. в., с. Успенскаго, 28 л.; — З. Н. 3 уч. Ахтырск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 28 Іюля 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.