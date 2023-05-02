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Гудков Александр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гудков
Имя
Александр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
5642. ГУДКОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ Ивановъ Лиш. ос. пр. изъ к. Егорьевск. у., Парыкинск. в., д. Дмитріевки, 29 л., рд. т. же у., Бережковск. в., въ д. Барсукахъ; — Рязанск. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 24 Нояб. 908. 905 86948 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 Г. № 53750. 900 90333 1655 У. | 96 34833 170 М. 99 1862 1655 У. | 95 | 95 69550 169 М. 96 68552 169 М.69551 169 М. 97 53548 169 М.

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