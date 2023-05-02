Нагаев Сергей Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Нагаев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8094. Нагаев Сергей Андреевич, 26 л., Сев.-Двин ской г., Подосиновск. р., д. Шишихи. Сев-Двинск. Г. С. Ст. 150, лиш. св. 2 г. 7 м. П. в. з. с. 11/ѴІ—26.
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