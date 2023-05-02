Иванов Илья Филаретов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Филаретов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 105
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4385. Иванов Илья Филаретов., 24 л., г. Омска. Н. С. 1 уч. г. Омска. Ст. ст. 77, 113, л. с. 2 г. 19 окт. 927.
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