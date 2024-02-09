Сергеев Александр Сергеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Сергеев
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 107983. СЕРГѢЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ СЕРгѣевъ. К. Солигаличск. у., Корцовск. в., д. Василевой, 25 л.; — СПБ. Ст. М. С. 42 уч., 173 и 174 М., по сов. съ приг. сего М. С. (д. № 427—909 г. тюр. 1 м.), тюр. | 3 м. Исп. 12 Іюня, счит. ср. съ 28 Мая 909. | 903 51727 172 М.
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