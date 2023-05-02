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Такташе Абдул

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Такташе
Имя
Абдул
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 321
Источник
Скан
Оригинальная запись
12329. Такташе Абдул, 24 л., Татарск. АССР, Свияжск. к., Чекоусск. в., д. Молвины. Н. С. Деж. кам. г. Барнаула. Ст. 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18/ХІ—26.

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