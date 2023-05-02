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Петрова Агриппина Илларионова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петрова
Имя
Агриппина
Отчество
Илларионова
Дата исполнения приговора
10 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
67784. ПЕТРОВА, АГРИППИНА Илларіонова. К. Бѣльск. у., Березовск. в., д, Остражевой, 23 л.; — Москов. Ст. С. М. С., 169 и 178 М. (укрыв.), тюр. 1 ½ м. Исп. 10 Авг. 907. 

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