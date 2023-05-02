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Нестерук Даниил Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нестерук
Имя
Даниил
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
07 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 282
Источник
Скан
Оригинальная запись
9957. НЕСТЕРУК (СИМНУК) ДАНИИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 30 л. Рд. в Гродненск. г., Кобринск. у., Залесск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. 58 ч. 1, пор. пр. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. 7 авг. 923.

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