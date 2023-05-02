Кузнецов Григорий Никанорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Никанорович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7315. КУЗНЕЦОВ ГРИГОРИЙ НИКАНОРОВИЧ, 27 л., Саратовск. у., Курдюмск. в., д. В.-Курдюм. Саратовск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 5 м. 9 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 июня 923.
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