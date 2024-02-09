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Каленчук Дмитрий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каленчук
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
10 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 158
Источник
Скан
Оригинальная запись
133386. КАЛЕНЧУКЪ, ДМИТРІЙ МИХАЙЛОВЪ. К. Острожск. у., Гощск. в., с. Виткова, 30 л.; — М. С. 3 уч. Засл.-Острожск. окр. 10 Сент. 909, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 10 Сент. 909.

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